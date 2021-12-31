ADRANO, PAPERA UCCISA BARBARAMENTE ALLA VILLA COMUNALE CON UN PETARDO

Il lancio di petardi da parte di ignoti contro le papere che si trovano all’interno della fontana della villa comunale di Adrano, nel catanese, ha provocato la morte di una di esse, mentre ad un’altra...

Il lancio di petardi da parte di ignoti contro le papere che si trovano all’interno della fontana della villa comunale di Adrano, nel catanese, ha provocato la morte di una di esse, mentre ad un’altra l'esplosione ha spezzato le ali.

A denunciare il tutto il Partito Animalista Italiano: "Condanniamo fermamente questo atto di crudeltà commesso contro degli animali indifesi. – spiega Patrick Battipaglia dirigente regionale del Partito Animalista Italiano - Un fatto grave che ci lascia a dir poco interdetti, soprattutto, a pochi giorni dal lancio della nostra campagna “Basta botti 2021”.

Avevamo chiesto ai prefetti di fare il possibile per invitare i sindaci a vietare i botti nei loro comuni. Un gioco stupido finito male – prosegue Patrick Battipaglia -

Stiamo presentando un esposto in Procura contro ignoti. Chiediamo al sindaco di Adrano di adempiere alle sue funzioni facendo il possibile per individuare i responsabili di questa barbara uccisione. Si deve capire se nella zona vi siano delle telecamere di video sorveglianza che possano permettere l’individuazione degli aguzzini delle povere papere". Il Partito animalista ha evidenziato che si tratta di un “atto vile in spregio al buon senso, ma soprattutto, in violazione alla legge 281 del 1991, che condanna atti di crudeltà contro gli animali.

Nonché, in violazione dell’articolo 544 bis del codice penale, che prevede la reclusione da 4 mesi a 2 anni per chi cagioni la morte di un animale per crudeltà o senza necessità. Noi- conclude il dirigente del Partito Animalista Italiano- non staremo con le mani in mano perseguendo penalmente chi non rispetta la tutela degli animali".