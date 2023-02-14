ADRANO. PENTITO FA RIVELAZIONI, SGOMINATA PIAZZA DI SPACCIO, 5 ARRESTI

Nella giornata di oggi 14 febbraio, su delega della Procura Distrettuale della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia, la Polizia di Stato ha dato esecuzione all’ordinanza emessa dal Giudice pe...

Nella giornata di oggi 14 febbraio, su delega della Procura Distrettuale della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia, la Polizia di Stato ha dato esecuzione all’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania che ha disposto la misura cautelare della custodia cautelare a carico di 5 persone, 2 delle quali trasferite in carcere e 3 sottoposte alla misura degli arresti domiciliari, indagate, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti del tipo eroina, cocaina e marijuana, con l’aggravante di cui all’art.416 bis.1 c.p. per aver commesso il fatto al fine di agevolare l’attività dell’associazione mafiosa denominata clan Santangelo – “taccuni” attiva ad Adrano e costituente articolazione territoriale dell’associazione mafiosa denominata clan Santapaola – Ercolano, famiglia catanese di Cosa Nostra.

Sono destinatari della custodia in carcere:

Gaetano Di Giovanni(cl. 1975);

Salvatore Restivo(cl. 1980);

Sono sottoposti alla misura degli arresti domiciliari:

Fabio Castelli (cl.1992);

Vincenzo Bauso (cl.1977);

Agatino Di Marzo (cl.1978)

Il provvedimento restrittivo è stato emesso all’esito di indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia e svolte congiuntamente, tra settembre e dicembre 2019, dal commissariato di “Adrano” e dalla Squadra Mobile – Sezione Criminalità Organizzata.

L’attività di indagine, supportata da presidi tecnici (intercettazioni telefoniche, ambientali e videoregistrazioni), ha consentito di acquisire significativi elementi di colpevolezza a carico di un sodalizio criminale dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti del tipo eroina, cocaina e marijuana, operante ad Adrano, con al vertice, in qualità di capi promotori, i fratelli Fabio e Vincenzo Castelli, quest’ultimo poi divenuto, in seguito al suo arresto, collaboratore di giustizia.

Oltre a ricostruire la struttura interna del gruppo criminale, le indagini hanno permesso di risalire ai canali di approvvigionamento di sostanze stupefacenti dell’organizzazione che si riforniva di cocaina e marijuana tramite alcuni trafficanti catanesi appartenenti al clan Santapaola – Ercolano, mentre aveva il proprio fornitore di eroina in un trafficante operante a Palagonia (CT).

Lo smercio delle sostanze stupefacenti avveniva sia all’interno di un’abitazione adibita a “piazza di spaccio” in via Rometta ad Adrano (CT) sia tramite una rete di apparati cellulari “citofono” tramite i quali i pusher dell’organizzazione venivano contattati dagli acquirenti che indicavano loro i quantitativi di sostanza stupefacente che intendevano acquistare.

L’organizzazione, che nascondeva le proprie scorte di sostanza stupefacente all’interno di un garage di via La Malfa ad Adrano (CT), faceva confluire gli ingenti proventi del traffico e dello spaccio in una “cassa comune” gestita in modo centralizzato dai fratelli Castelli, i quali erano tenuti a corrisponderne una percentuale ai vertici del clan mafioso Santangelo – “taccuni” di Adrano, sulla cui forza intimidatrice i due fratelli facevano leva per imporre a vari spacciatori adraniti l’obbligo di rifornirsi di cocaina dal loro gruppo criminale.

A tal fine, il gruppo criminale si dotava di armi da sparo, assicurandosi così l’apporto militare necessario a sostenere il confronto con gli altri gruppi malavitosi di Adrano in caso di improvvisi picchi di conflittualità e derive violente.

Le indagini svolte hanno consentito diversi arresti di membri del gruppo criminale con relativi sequestri di sostanze stupefacenti e armi da sparo:

4.11.2019, arresto di Vincenzo Castelli e sequestro di una pistola semiautomatica Beretta calibro 9×21 con matricola abrasa, fucile calibro 12 con matricola abrasa e canne mozzate, 170 grammi di sostanza stupefacente del tipo eroina, kg 1,250 di sostanza stupefacente del tipo marijuana, giubbotto antiproiettile e svariato munizionamento di calibro 380, calibro 7.65 e calibro 12;

9.11.2019, arresto di Federico Longo (cl.1983) e Giovanni D’Aparo (cl.1983) e sequestro di 50 grammi di sostanza stupefacente del tipo eroina;

23.12.2019, arresto di Fabio Castelli e sequestro di 200 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, 50 grammi di sostanza stupefacente del tipo eroina e 20 cartucce calibro 7.62×39.

Tutte le ipotesi accusatorie, allo stato avallate dal Gip in sede, dovranno trovare conferma allorché verrà instaurato il contraddittorio tra le parti, come legislativamente previsto.