ADRANO: PERDE IL CONTROLLO DELLA SUA PORSCHE E SI SCHIANTA CONTRO AUTO
Un grave incidente si è verificato, poco prima dell’una di notte, in via Catania ad Adrano. Il conducente di una Porsche Cayenne con a bordo tre giovani, a velocità sostenuta, ha perso il controllo dell’auto andando a finire contro tre autovetture parcheggiate.
Il forte impatto ha danneggiato anche i portoni d’ingresso di alcune abitazioni. Tre le persone rimaste ferite, non in modo grave: si trovano sotto osservazione al Pronto Soccorso dell’ospedale di Biancavilla.
Sul posto è intervenuta la polizia del commissariato di Adrano che ha eseguito i rilievi necessari per ricostruire l‘esatta dinamica dell’incidente.