ADRANO. PICCHIA LA MOGLIE E FINISCE NEI GUAI, DENUNCIATO 34ENNE VIOLENTO E RECIDIVO

Nei giorni scorsi, i poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano hanno deferito in stato di libertà un cittadino straniero di 34 anni, resosi responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

In particolare, gli agenti della Squadra Volante, dopo l’ennesimo litigio familiare sono intervenuti accertando che l’uomo si era reso responsabile di numerose vessazioni fisiche e psichiche nei confronti della moglie che si ripetevano da tempo.

La donna, dopo l’ennesimo episodio di violenza subita, è stata soccorsa dagli agenti che hanno provveduto a metterla in condizioni di sicurezza insieme alla figlia di un anno, collocandole in una struttura protetta. L’uomo, invece, è stato indagato in stato di libertà.