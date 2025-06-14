Adrano, pitbull fugge da un garage e ferisce un passante: 30 giorni di prognosi per l’uomo morso

Un passante è rimasto ferito, fortunatamente in modo non grave, ad Adrano, in provincia di Catania, dopo essere stato aggredito da un pitbull sfuggito al controllo del proprietario. Il cane, secondo u...

Un passante è rimasto ferito, fortunatamente in modo non grave, ad Adrano, in provincia di Catania, dopo essere stato aggredito da un pitbull sfuggito al controllo del proprietario.

Il cane, secondo una prima ricostruzione, è riuscito a fuggire da un garage dove si trovava rinchiuso mentre il proprietario eseguiva dei lavori all'interno del box.

Il passante, aggredito improvvisamente, ha riportato un morso alla gamba, oltre a una frattura all’omero e varie escoriazioni, probabilmente causate da una caduta avvenuta nel tentativo di allontanarsi dall’animale.

Immediatamente soccorso da un’ambulanza del 118, è stato trasportato all’ospedale “Santissimo Salvatore” di Paternò, dove è stato medicato e dimesso con una prognosi di trenta giorni.

Sul luogo dell’accaduto è intervenuta la polizia municipale di Adrano, che ha avviato gli accertamenti del caso per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità da parte del proprietario del cane.