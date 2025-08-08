Adrano, rapina all’ufficio postale: portati via circa 100 mila euro durante il rifornimento del Postamat

Adrano (CT), 8 agosto 2025 – Paura questa mattina all’ufficio postale di via Stazione, ad Adrano, dove si è consumata una rapina lampo durante il caricamento dello sportello Postamat. Due uomini armat...

Adrano (CT), 8 agosto 2025 – Paura questa mattina all’ufficio postale di via Stazione, ad Adrano, dove si è consumata una rapina lampo durante il caricamento dello sportello Postamat.

Due uomini armati hanno fatto irruzione poco prima di mezzogiorno, approfittando di un momento particolarmente delicato in cui gli operatori erano impegnati nel rifornimento di contanti in vista del fine settimana.

I rapinatori, con il volto coperto e le armi in pugno, hanno minacciato il personale presente, costringendolo a consegnare l’ingente somma di denaro prima di fuggire rapidamente, facendo perdere le proprie tracce.

La cifra sottratta è ancora in corso di quantificazione, ma secondo le prime stime ammonterebbe a circa 100.000 euro.

Sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti del Commissariato di polizia di Adrano, allertati dagli stessi dipendenti.

Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini acquisendo i filmati delle telecamere di videosorveglianza interne ed esterne all’ufficio, con l’obiettivo di identificare i responsabili e ricostruire ogni dettaglio dell’accaduto.

Secondo le prime testimonianze, alcuni clienti presenti al momento della rapina, visibilmente scossi dalla scena, avrebbero accusato malori legati allo shock.

Le indagini proseguono serrate, mentre cresce la preoccupazione tra i residenti per un episodio che, oltre al danno economico, ha lasciato un forte senso di insicurezza nella comunità.