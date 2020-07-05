ADRANO, RISSA TRA FAMIGLIE CON COLTELLI E ARNESI DA LAVORO: 6 DENUNCIATI

Gli agenti del Commissariato di Adrano hanno denunciato in stato di libertà sei persone per rissa aggravata .Si tratta di un uomo di 63 anni, con precedenti di polizia, la moglie,63 anni e il genero d...

Gli agenti del Commissariato di Adrano hanno denunciato in stato di libertà sei persone per rissa aggravata .Si tratta di un uomo di 63 anni, con precedenti di polizia, la moglie,63 anni e il genero di questi di anni 50 , una donna di 43 anni e i suoi due figli di 20 e 15 anni. Gli operatori di polizia sono infatti intervenuti nella mattinata di ieri per sedare una violenta lite sorta tra i membri di due nuclei familiari che da tempo hanno un cattivo rapporto di vicinato. La lite, scoppiata da un’iniziale fastidio alle polveri rilasciate dall’abbattimento di un capannone ad opera di una delle due famiglie, è poi degenerata in una vera e propria rissa che ha coinvolto man mano tutti i familiari presenti, tra i quali anche un minore; nei momenti concitati del contrasto, i partecipanti hanno utilizzato impropriamente attrezzi da lavoro e coltelli da cucina, come oggetti atti ad arrecare lesioni

L’intervento dei poliziotti ha posto fine alla rissa, calmando le persone coinvolte, che sono state deferite all’Autorità giudiziaria.