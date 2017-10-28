ADRANO: RITROVATA ANZIANA DONNA DISPERSA

Ore di paura per una anziana donna. Personale del Commissariato P.S. di Adrano, alle ore 13.30 di ieri, riceveva comunicazione dai Carabinieri di Paternò di una donna di anni 81 dispersa in contrada M...

Ore di paura per una anziana donna. Personale del Commissariato P.S. di Adrano, alle ore 13.30 di ieri, riceveva comunicazione dai Carabinieri di Paternò di una donna di anni 81 dispersa in contrada Mandorleto di Adrano.

A seguito di ricerche nelle campagne e nelle aree circostanti, a cui hanno partecipato oltre a personale del Commissariato anche i Carabinieri del Cio e VV.F., la signora è stata ritrovata alle ore 15,30 circa in buono stato di salute.

Si precisa che l'anziana donna è affetta verosimilmente da demenza senile e alzheimer.