ADRANO. RUBA UN’AUTO MA VIENE SCOPERTO: FERMATO DOPO FOLLE INSEGUIMENTO PER LA CITTÀ

Nella giornata di ieri, personale del Commissariato di Adrano, diretto dal Vice Questore Paolo LEONE, ha denunciato in stato di libertà un uomo di ventidue anni, indagato dei reati di furto aggravato, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale, minacce e guida in stato di ebbrezza e sotto l’influenza di sostanze psicotrope.

La notte del 5 maggio, alla Sala operativa del Commissariato giungeva la nota di un furto consumato di un’autovettura; il proprietario del mezzo riferiva, inoltre, di avere poco prima visto la sua autovettura transitare per una via principale del paese, guidata a folle velocità da un soggetto di sesso maschile.

Gli operatori della Volante, a quel punto, si mettevano immediatamente alla ricerca del mezzo e, poco dopo, intercettavano la vettura con a bordo un uomo, noto agli agenti.

Da quel momento si innescava un lungo e pericoloso inseguimento: il guidatore, incurante della scarsa illuminazione e dell’alta velocità, continuava la sua folle corsa nel vano tentativo di garantirsi la fuga, rischiando non poche volte di coinvolgere altri mezzi che transitavano per le vie cittadine. I poliziotti, intercettato il mezzo, tentavano di indurre il conducente a fermarsi ma lo stesso proseguiva nella fuga.

Dopo svariati chilometri, il mezzo cessava la corsa e l’uomo, sceso dal mezzo, si dava a una rocambolesca fuga appiedata, barcollante e con in mano una bottiglia di birra.

Una volta raggiunto, dopo una colluttazione coi poliziotti, il fuggitivo veniva bloccato e quindi condotto presso gli Uffici del Commissariato per gli adempimenti del caso.

Il veicolo veniva restituito all’avente diritto che, frattanto, aveva sporto denuncia.