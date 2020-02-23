ADRANO, RUBA UN’AUTORADIO E CAPI ABBIGLIAMENTO: DENUNCIATO
Lo scorso 18 febbraio, personale del commissariato di Adrano, deferiva all’autorità giudiziaria in stato di libertà un 42enne, pluripregiudicato, per furto aggravato.
In seguito ad attività info investigativa, il personale del commissariato riconosceva l’uomo quale autore del furto di un’autoradio e abbigliamento avvenuto qualche giorno prima all’interno di un’autovettura di proprietà di una giovane donna.
L’acquisizione delle immagini di impianti di videosorveglianza permettevano il riconoscimento del soggetto quale autore del furto.