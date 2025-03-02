ADRANO: SCONTRO FRA DUE AUTO, 4 FERITI

Nella mattinata di oggi 02 Marzo 2025 intorno alle ore 05 un grave incidente si è verificato ad Adrano.Il sinistro si è verificato all’incrocio fra le vie Cappuccini e Catania.Due auto, una Fiat Gran...

Nella mattinata di oggi 02 Marzo 2025 intorno alle ore 05 un grave incidente si è verificato ad Adrano.

Il sinistro si è verificato all’incrocio fra le vie Cappuccini e Catania.

Due auto, una Fiat Grande Punto e una Fiat Punto, si sono scontrate, causando il ferimento di quattro persone.

A seguito dell’impatto, la Fiat Punto è stata carambolata all’interno di un distributore di carburanti nelle vicinanze.

Le quattro persone coinvolte sono state prontamente soccorse e trasportate con le ambulanze del 118 negli ospedali per gli accertamenti e le cure del caso. Da quanto si apprende, nessuno dei feriti sarebbe in gravi condizioni.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del locale Distaccamento, impegnati nella messa in sicurezza dei veicoli e dell’area interessata dall’incidente, mentre i Carabinieri della Compagnia di Paternò hanno effettuato i rilievi per accertare le dinamiche dello scontro.