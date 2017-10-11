I Carabinieri della Stazione di Adrano coadiuvati dalla squadra “Falco 23” dello squadrone Eliportato Cacciatori “Sicilia” hanno arrestato nella flagranza VITANZA Antonio, 30enne del luogo, per colti...

I Carabinieri della Stazione di Adrano coadiuvati dalla squadra “Falco 23” dello squadrone Eliportato Cacciatori “Sicilia” hanno arrestato nella flagranza VITANZA Antonio, 30enne del luogo, per coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti e detenzione illecita di munizioni.

Ieri sera i militari, a conclusione di un’articolata attività investigativa finalizzata a contrastare il fenomeno della coltivazione e produzione di sostanze stupefacenti nella zona etnea, in contrada Cugno ad Adrano hanno proceduto ad una perquisizione nel fondo agricolo di pertinenza dell’uomo rinvenendo una piantagione di canapa indiana, composta da 11 piante dell’altezza media di m. 2,50. Successivamente i Carabinieri nel domicilio del fermato hanno recuperato ulteriori 5 grammi di marijuana e 2 proiettili cal. 38 s.w.

Le piante di cannabis indica, la marijuana ed i 2 proiettili sono stati sequestrati.

Inoltre le immediate indagini condotte dai Carabinieri, nel medesimo contesto operativo, hanno permesso di indentificare e denunciare alla Procura della Repubblica di Catania per concorso nella coltivazione di stupefacenti altri 3 individui di Adrano, gravati da precedenti penali.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato ristretto ai domiciliari in attesa di essere giudicato con rito direttissimo, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

ADRANO: SCOPERTA UNA PIANTAGIONE DI MARIJUANA, UN ARRESTO

