ADRANO. SEDICENNE FERMATO CON LA DROGA IN TASCA PER LE VIE DEL CENTRO
Girava per le vie del centro cittadino con la droga in tasca ma è stato scoperto e denunciato dalla Polizia di Stato.
È la vicenda che vede protagonista un sedicenne adranita che è stato notato, in via S. Antonino, dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano, aggirarsi in maniera sospetta.
In particolare, nel corso dei servizi di controllo del territorio, i poliziotti insospettiti dal comportamento del giovane hanno deciso di seguirlo per verificare le sue intenzioni.
Senza perderlo di vista, dopo aver parcheggiato l’auto di servizio, hanno percorso a piedi un tratto di strada per poi decidere di fermarlo e sottoporlo ad un controllo.
Nel corso delle verifiche il giovane ha spinto un agente tentando la fuga ma è stato immediatamente rincorso e bloccato dallo stesso poliziotto.
A quel punto, con altri due colleghi giunti in ausilio, il giovane, nonostante le proteste, è stato sottoposto a perquisizione che ha consentito di rinvenire, all’interno della tasca del giubbotto, tre dosi di marijuana, nonché tre telefoni cellulari e la somma di 207 euro, considerata provento dell’attività illecita.
La sostanza stupefacente ed il denaro sono stati sottoposti a sequestro mentre il giovane è stato denunciato per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente.
Dopo aver informato il Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni, il giovane è stato affidato allo zio paterno.