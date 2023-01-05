ADRANO, SEMINA IL PANICO CON IL SUO MOTOCICLO VICINO A UNA SCUOLA E LO SMONTA DOPO IL SEQUESTRO AMMINISTRATIVO: DENUNCIATO

Agenti del Commissariato di Adrano, nell’ambito della diuturna attività di controllo del territorio, hanno intensificato i controlli sul rispetto delle norme del Codice della strada.In tale contesto,...

Agenti del Commissariato di Adrano, nell’ambito della diuturna attività di controllo del territorio, hanno intensificato i controlli sul rispetto delle norme del Codice della strada.

In tale contesto, una violazione amministrativa è stata contestata a un giovane che, a bordo di un motociclo, assumeva una condotta di guida pericolosa proprio nelle vicinanze di una scuola del centro pedemontano.

Le sanzioni comminate, pari a 3.100 euro, hanno anche comportato il sequestro amministrativo del motociclo – peraltro, a seguito di una precedente violazione, un sequestro era già operante al momento del controllo,– che è stato affidato in custodia al medesimo conducente.

Successive verifiche effettuate dalla Polizia di Stato a distanza di pochi giorni, hanno fatto emergere che il motociclo sequestrato e affidato in custodia al giovane era stato completamente smantellato e dei componenti restavano solo pochi pezzi di carrozzeria.

Per tale motivo, il responsabile del gesto è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il delitto di sottrazione di cosa sottoposta a sequestro disposto dall’Autorità amministrativa.