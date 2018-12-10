ADRANO: SEQUESTRATI OLTRE 4 CHILI DI DROGA IN UN GARAGE, DUE PERSONE IN MANETTE

Nella scorsa notte, agenti del Commissariato di Adrano hanno arrestato GANGI Nunzio, di anni 45 e il minorenne S. A. di anni 16 , responsabili del reato di detenzione di marijuana a fini di spaccio e...

A seguito di intensa attività info-investigativa d'iniziativa, svolta dai poliziotti del Commissariato, consistente, tra l'altro, in una serie di appostamenti e contestuali accertamenti, è stato individuato un garage, poi risultato al centro di traffici sospetti.

Avuta contezza dell'uso del locale da parte dei summenzionati GANGI Nunzio e S.A., già oggetto delle indagini, e constatata la presenza dei due sul luogo, è scattata la perquisizione del garage, al cui interno sono stati, effettivamente, rinvenuti 4,2 kg di marijuana, ben occultata in vari anfratti e in diversi sacchi, materiale per il taglio, il confezionamento e lo stoccaggio dello stupefacente, tra cui diversi bilancini e una confezione di Notropil in compresse, tre passamontagna, delle tute ginniche, diverso munizionamento calibro 12, due fucili cal. 12 a canne mozze e una pistola parzialmente modificata. Quest'ultima arma è attualmente oggetto di accertamenti tecnici da parte della Polizia Scientifica, per verificare la sua offensività.

GANGI Nunzio, che peraltro non si è dimostrato collaborativo all'apertura dei locali per la quale si è reso necessario l'intervento di personale dei VV.F., e il minorenne S.A., ivi presenti, sono stati anch’essi sottoposti a perquisizione personale, così rinvenendo la somma di 565 euro, presumibile provento dell'illecita attività.

Degli avvenuti arresti, veniva data notizia ai P.M. di turno delle competenti Procure che, dopo gli adempimenti di rito, hanno disposto la traduzione del GANGI presso la Casa Circondariale di Piazza Lanza, mentre il minorenne S.A. è stato condotto presso il C.P.A. di via Franchetti a Catania, entrambi a disposizione delle procedenti AA.GG.