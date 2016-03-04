Adrano: servizi di controllo straordinario del territorio

Nell’ambito dei servizi di controllo straordinario del territorio finalizzati al contrasto dei reati contro il patrimonio, in materia di stupefacenti e delle violazioni al Codice della Strada, dispost...

Nell’ambito dei servizi di controllo straordinario del territorio finalizzati al contrasto dei reati contro il patrimonio, in materia di stupefacenti e delle violazioni al Codice della Strada, disposti dal Questore di Catania, ieri pomeriggio nel comprensorio del comune di Adrano, nel centro urbano e presso quel quartiere di Monterosso, sono state impiegate quattro pattuglie del Commissariato di Adrano e due pattuglie dei Cinofili dell’U.P.G.S.P.

Nel corso di tali servizi, sono state identificate 46 persone, controllati 11 veicoli, effettuate 4 perquisizioni domiciliari e locali, predisposti 4 posti di controllo, effettuato 1 controllo amministrativo presso una sala giochi, nonché effettuati 4 controlli di individui sottoposti agli arresti domiciliari.

Fonte: Polizia