ADRANO, SFUGGE A UN CONTROLLO E VIENE FERMATO CON UN COLTELLO A SERRAMANICO: DENUNCIATO
Sfugge ad un controllo di polizia e viene fermato con un coltello a serramanico.
È quanto successo ieri pomeriggio in territorio di Adrano allorché agenti del locale Commissariato di pubblica sicurezza, nel corso di straordinari servizi per il controllo del territorio, intimavano l'Alt polizia ad un uomo di 32 anni che viaggiava a bordo di autovettura.
L'uomo, anziché fermarsi per il controllo, decideva dapprima di rallentare per poi imprimere un'accelerazione fuggendo verso il centro cittadino, impedendo così ai poliziotti di poterlo raggiungere.
Gli operatori di polizia, dopo avere ingaggiato un inseguimento con il malvivente, riuscivano a bloccarlo nella centralissima via Roma.
Sottoposto a perquisizione personale, l’uomo veniva trovato in possesso di un coltello a serramanico, di cui non sapeva giustificare il porto.
Esperiti gli opportuni accertamenti circa l’identità del soggetto, veniva appurato che lo stesso annovera diversi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio.
Per tali ragioni, quest’ultimo, veniva denunciato all'autorità giudiziaria per il reato di porto ingiustificato di strumenti atti a offendere. Reato per cui la legge prevede l'arresto sino a un anno e una sanzione pecuniaria sino a 10.000 euro.