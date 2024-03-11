ADRANO. SORPRESO A SPACCIARE PER LE VIE DEL CENTRO, AI DOMICILIARI

Al termine di un’articolata attività di indagine, gli agenti del Commissariato di Adrano hanno arrestato un 24enne gravemente indiziato del reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacen...

Al termine di un’articolata attività di indagine, gli agenti del Commissariato di Adrano hanno arrestato un 24enne gravemente indiziato del reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Alcuni cittadini di Adrano si erano rivolti ai poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza, manifestando la loro preoccupazione per la presenza di un giovane pusher che, quotidianamente, spacciava droga nelle vie del centro.

Sulla base di tali segnalazioni, sono scattate immediatamente le indagini che si sono avvalse di attività di appostamento e di osservazione nelle aree individuate, finalizzate ad accertare i fatti e a identificare il giovane.

Gli appostamenti che gli operatori hanno effettuato per più giorni hanno consentito di individuare il 24enne, già noto per i suoi precedenti, quale autore dell’attività di spaccio. È stato infatti notato mentre cedeva a diversi assuntori, che di volta in volta si alternavano, alcune dosi di ciò che successivamente è stato accertato essere marijuana.

A quel punto i poliziotti sono intervenuti bloccando il giovane. Sottoposto a perquisizione personale è risultato in possesso di dieci involucri contenenti marijuana, per un peso complessivo di 17 grammi. Eseguita anche una perquisizione domiciliare durante la quale sono state rinvenute, nascoste all’interno di un mobiletto, altre 36 dosi di marijuana con un peso complessivo pari a 64 grammi.

Il magistrato di turno ha disposto nei confronti dell’arrestato la misura cautelare degli arresti domiciliari.