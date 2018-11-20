La Polizia di Stato ha arrestato Sebastiano Bonafede, 53 anni, pregiudicato, ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo marijuana.Nella nottata...

ADRANO: SUL FURGONE CON 123KG MARIJUNA, ARRESTATO

Nella nottata di ieri, personale della Sezione “Criminalità Organizzata” della Squadra Mobile e del Commissariato di P.S. di Adrano (CT) ha proceduto al controllo di Bonfede, il quale viaggiava a bordo di un furgone solitamente utilizzato per effettuare consegne o trasporti di materiale commerciale. Considerato il fatto che Bonafede è senza occupazione ed è conosciuto dagli operatori poiché annovera precedenti specifici in reati in materia di sostanze stupefacenti, gli stessi si determinavano ad effettuare un controllo. Ad esito della perquisizione, all’interno del mezzo sono stati rinvenuti e sequestrati 12 sacchi in cellophane, contenenti marijuana del peso complessivo di 123,600 kg. circa.Espletate le formalità di rito, Bonafede è stato associato presso la casa circondariale di Catania - piazza Lanza a disposizione dell’A.G.