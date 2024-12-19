ADRANO: TAGLIA LE GOMME DI UN’AUTO PARCHEGGIATA DAVANTI CASA, 67ENNE DENUNCIATO DALLA POLIZIA

Infastidito da un’auto parcheggiata nei pressi della sua abitazione decide di tagliarle le gomme, ma viene individuato e denunciato dalla Polizia di Stato per danneggiamento.L’attività di indagine sca...

Infastidito da un’auto parcheggiata nei pressi della sua abitazione decide di tagliarle le gomme, ma viene individuato e denunciato dalla Polizia di Stato per danneggiamento.

L’attività di indagine scaturisce dalla denuncia, presentata dal proprietario del veicolo, al Commissariato di pubblica sicurezza di Adrano. La vittima del danneggiamento ha raccontato ai poliziotti di aver regolarmente parcheggiato l’auto la sera prima, nei pressi della sua abitazione nella pubblica via, per poi andarla a riprendere l’indomani mattina prima di andare a lavoro; a quel punto l’amara sorpresa: due gomme erano state tagliate.

Gli agenti hanno immediatamente effettuato una ricognizione del luogo ove i fatti sono avvenuti, acquisendo le registrazioni di alcuni sistemi di videosorveglianza presenti nella zona.

Dalla visione delle immagini i poliziotti sono riusciti a ricostruire la dinamica dell’intera vicenda e a individuare il responsabile dell’azione, un 67enne, residente in un’abitazione prospiciente al luogo dove era parcheggiata l’autovettura danneggiata, che -a quanto pare- infastidito dalla presenza del veicolo avrebbe deciso di tagliare due pneumatici come monito per scoraggiare il proprietario a parcheggiare in futuro nello stesso punto.

L’autore dell’azione, tanto illegale quanto maldestra, è stato rintracciato dagli agenti del Commissariato che sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale lo hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria per danneggiamento, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.