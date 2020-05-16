ADRANO, TATUATORE ESERCITA ABUSIVAMENTE IN CASA, DENUNCIATO. SANZIONATO UN CLIENTE

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati al contenimento dell’emergenza epidemiologica da covid-19 ad Adrano, agenti del locale commissariato di Polizia hanno deferito all’autor...

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati al contenimento dell’emergenza epidemiologica da covid-19 ad Adrano, agenti del locale commissariato di Polizia hanno deferito all’autorità giudiziaria per guida senza patente, nell’ipotesi di recidiva nel biennio, A. D. M. di 27 anni, pregiudicato.

L’uomo, infatti, nel corso del 2019 era già stato sanzionato per guida senza patente.

Il controllo è stato esteso anche alla documentazione che obbligatoriamente deve essere tenuta a bordo dell’auto, accertando che quest’ultima era priva di copertura assicurativa per la responsabilità civile oltre al fatto che il veicolo risultava già sottoposto a sequestro amministrativo e che la violazione per la mancanza di copertura assicurativa era stata anch’essa reiterata nel biennio.

Per tali violazioni, pertanto, l’uomo è stato ulteriormente sanzionao ai sensi del Codice della strada che prevede in questi casi l’ulteriore sanzione accessoria del sequestro amministrativo del veicolo e l’affidamento in giudiziale custodia dello stesso alla depositeria convenzionata.

Sempre nell’ambito dei controlli è stata scoperta e controllata un’attività abusiva di tatuatore.

Nello specifico il controllo è scaturito dalla visione a un profilo Facebook e la successiva attività di osservazione del domicilio di quest’ultimo ha consentito al personale del commissariato di Adrano di sorprendere un cliente nell’atto di recarsi nell’abitazione dove veniva esercitata l’attività.

Il cliente, presentava sul suo corpo dei tatuaggi raffiguranti una pistola, un coltello a serramanico, una granata e un fucile kalashnikov.

Nell’abitazione del tatuatore abusivo, gli agenti del commissariato hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro cautelare 2 macchinette per tatuaggi, 1 mescola colori, 4 astucci porta aghi, 66 aghi, 65 “grip” monouso e altro materiale utilizzato per l’esecuzione dei tatuaggi.

Tatuatore e cliente sono stati sanzionati per aver violato la normativa vigente in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Sono in corso ulteriori controlli nel territorio del comune di Adrano, alla luce dei recenti provvedimenti emanati dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Presidente della Regione siciliana.