ADRANO: TRUFFA DELLO SPECCHIETTO, UN ARRESTO

30 novembre 2019 10:33
Lo scorso 29 novembre, agenti del Commissariato Adrano, su ordine della Procura della Repubblica di Palermo-Ufficio Esecuzioni Penali, eseguivano un Ordine di Esecuzione di pene concorrenti

nei confronti di RESTIVO Vincenzo nato a Poggibonsi (SI),classe 1988,soggetto pluripregiudicato residente in questo centro e appartenente al ceppo nomadi cosiddetto “Caminanti”.

Il RESTIVO, veniva tratto in arresto per espiazione di pene concorrenti per anni quattro mesi quattro e giorni 25 di reclusione, poiché autore in concorso di reati riconducibili alla truffa del c.d. specchietto, commessi in vari centri della provincia palermitana tra il 2013 ed il 2015.

Svolte le formalità di rito il RESTIVO Vincenzo, veniva tradotto a mezzo personale Polstato dipendente presso la Casa Circondariale P.zza Lanza in Catania.

