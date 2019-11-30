ADRANO: TRUFFA DELLO SPECCHIETTO, UN ARRESTO
Lo scorso 29 novembre, agenti del Commissariato Adrano, su ordine della Procura della Repubblica di Palermo-Ufficio Esecuzioni Penali, eseguivano un Ordine di Esecuzione di pene concorrenti
Il RESTIVO, veniva tratto in arresto per espiazione di pene concorrenti per anni quattro mesi quattro e giorni 25 di reclusione, poiché autore in concorso di reati riconducibili alla truffa del c.d. specchietto, commessi in vari centri della provincia palermitana tra il 2013 ed il 2015.
Svolte le formalità di rito il RESTIVO Vincenzo, veniva tradotto a mezzo personale Polstato dipendente presso la Casa Circondariale P.zza Lanza in Catania.