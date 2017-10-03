ADRANO: “UN SELFIE CONTRO LA MAFIA”:, IL SERVIZIO INTEGRALE ANDATO IN ONDA SU “STRISCIA LA NOTIZIA”
03 ottobre 2017 13:27
Valerio Rosano è un giovane mafioso pentito, collabora con la giustizia, ma per la città di Adrano, è morto. Dal giorno in cui ha deciso di pentirsi, è stato affisso il suo necrologio nonostante sia ancora in vita.
Stefania Petyx ha deciso di indagare sulla questione e, munita di un paio di cartelli che apertamente condannano la mafia, ha chiesto ai cittadini di farsi un selfie.
https://www.youtube.com/watch?v=dTnW-CXEiuc&feature=youtu.be
Tratto da “Striscia La Notizia” del 02/10/17