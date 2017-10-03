ADRANO: VA IN COMUNITÀ UN 15ENNE CHE RUBA UNA BICI ELETTRICA
I Carabinieri della Stazione di Adrano hanno arrestato un 15enne, del luogo, dando esecuzione ad un’ordinanza di misura cautelare del collocamento in comunità emessa dal Tribunale per i Minorenni di C...
I Carabinieri della Stazione di Adrano hanno arrestato un 15enne, del luogo, dando esecuzione ad un’ordinanza di misura cautelare del collocamento in comunità emessa dal Tribunale per i Minorenni di Catania.
Il G.I.P, concordando in pieno con le risultanze investigative fornite dai Carabinieri, ha ritenuto il minore colpevole di ricettazione. In particolare i militari il 10 luglio scorso hanno sorpreso il 15enne in via Catania alla guida di una bicicletta elettrica risultata rubata a Letojanni (ME) lo scorso gennaio.
L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato accompagnato in una comunità alloggio per minori, come disposto dall’Autorità Giudiziaria Minorile.