🚨 Adrano, violento incidente sulla vecchia SS121: coinvolte tre auto, ferite anche due donne incinte

Lo schianto all’incrocio con la SP94. Diversi feriti trasportati in ospedale, allertato anche l’elisoccorso poi non impiegato.

Nella mattina di oggi, la squadra del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Adrano del Comando Provinciale di Catania è intervenuta per un incidente stradale verificatosi sulla SS 121, all’incrocio con la SP 94, sul territorio del comune di Adrano.

Nell'incidente sono rimaste coinvolte tre autovetture.

Tra gli occupanti vi erano anche due donne in stato di gravidanza che, all’arrivo dei soccorritori, erano già fuori dai veicoli e sono state affidate alle cure del personale sanitario del Servizio 118.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e la Polizia Locale di Adrano.

I feriti sono stati trasportati presso diverse strutture ospedaliere della provincia, tra cui l’ospedale di Biancavilla, per ulteriori accertamenti.

Allertato anche l’elisoccorso di Caltanissetta che, tuttavia, non è stato necessario impiegare.

La squadra dei Vigili del Fuoco, oltre a provvedere alla messa in sicurezza dei veicoli coinvolti, ha collaborato con il personale sanitario alle operazioni di soccorso e assistenza ai feriti