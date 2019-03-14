AEREO CADUTO, IL PASSEGGERO GRECO ARRIVATO IN RITARDO E CHE HA PERSO IL VOLO PRECIPITATO

Vivo per due minuti di ritardo.«Il 10 marzo è il mio giorno fortunato», scrive il passeggero greco Antonis Mavropoulos su Facebook, postando il biglietto dell'aereo caduto in Etiopia, il volo ET302 de...

Vivo per due minuti di ritardo.

«Il 10 marzo è il mio giorno fortunato», scrive il passeggero greco Antonis Mavropoulos su Facebook, postando il biglietto dell'aereo caduto in Etiopia, il volo ET302 della Ethiopian Airlines.

Doveva salirci anche lui e ce l'ha messa tutta.

Ha imprecato mentre raggiungeva l'aeroporto perché chi ce lo portava andasse più veloce, ha corso a rotta di collo verso il gate ma se lo praticamente visto chiudere in faccia. «Vi prego, fatemi salire, è assurdo», ha implorato le hostess mentre gli ultimi passeggeri sparivano nel tunnel d'imbarco.

Una giornata nerissima che però si è presto trasformata nella più fortunata della sua vita: il tempo di sapere che quel maledetto Boeing 737 Max si era schiantato appena sei minuti dopo il decollo e che nessuna delle 157 persone a bordo era sopravvissuta.