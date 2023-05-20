AERONAUTICA MILITARE. PERSISTONO PER LE PROSSIME 36 ORE PRECIPITAZIONI INTENSE ED ABBONDANTI E VENTI FORTI CON RAFFICHE FINO A TEMPESTA SULLA SICILIA

Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha emesso un nuovo avviso di “fenomeni intensi” per le prossime ore, fino alla giornata di domani 21 Maggio 2023Ecco di seguito il bollettino:PREVIS...

20 maggio 2023

