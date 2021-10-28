95047

AERONAUTICA MILITARE: PREVISTI PER LE PROSSIME 24/36 ORE PRECIPITAZIONI INTENSE SULLA SICILIA ORIENTALE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL SETTORE JONICO

E' stato emanato pochi minuti il bollettino dell ì Aeronautica Militare per la giornata di domani, 29 ottobre 2021, che prevede un avviso di fenomeni intensi indicando la possibilità di precipitazioni...

A cura di Redazione Redazione
28 ottobre 2021 14:14
AERONAUTICA MILITARE: PREVISTI PER LE PROSSIME 24/36 ORE PRECIPITAZIONI INTENSE SULLA SICILIA ORIENTALE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL SETTORE JONICO -
News
Condividi

E' stato emanato pochi minuti il bollettino dell ì Aeronautica Militare per la giornata di domani, 29 ottobre 2021, che prevede un avviso di fenomeni intensi indicando la possibilità di precipitazioni a carattere di eccezionalità.

Di seguito, il bollettino integrale emesso pochi minuti fa per la giornata del  29 OTTOBRE 2021:

PERSISTONO PER LE PROSSIME 18/24 ORE PRECIPITAZIONI INTENSE A PREVALENTE CARATTERE TEMPORALESCO SULLA SARDEGNA CENTRO-ORIENTALE;

DALLA 00: 00 UTC DI DOMANI, VENERDI' 29 OTTOBRE, IN CONSIDERAZIONE DELLA
PRESENZA DELLA PERTURBAZIONE CICLONICA 'œAPOLLO'�, CENTRATA SULLO JONIO MERIDIONALE, SI PREVEDONO:

-PER LE SUCCESSIVE 24/36 ORE PRECIPITAZIONI INTENSE A PREVALENTE
CARATTERE TEMPORALESCO SULLA SICILIA ORIENTALE, CON PARTICOLARE
RIFERIMENTO AL SETTORE JONICO, CON FENOMENI IN RAPIDA ESTENSIONE ALLA
CALABRIA JONICA INIZIANDO DAL SETTORE MERIDIONALE;

-PER LE SUCCESSIVE 24/30 ORE VENTI FORTI DAI QUADRANTI ORIENTALI, CON
RAFFICHE DI BURRASCA O LOCALMENTE BURRASCA FORTE SU SICILIA ORIENTALE
E SETTORE JONICO DELLA CALABRIA CENTRO-MERIDIONALE, CON POSSIBILI
MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE;

-PER TUTTA LA GIORNATA DI DOMANI SI PREVEDE MARE ANCHE LOCALMENTE
MOLTO AGITATO SULLO JONIO MERIDIONALE.

In caso di alluvione

Sapere se la zona in cui vivi, lavori o soggiorni è a rischio alluvione ti aiuta a prevenire e affrontare meglio le situazioni di emergenza.

Ricorda:

  • È importante conoscere quali sono le alluvioni tipiche del tuo territorio.
  • Se ci sono state alluvioni in passato è probabile che ci saranno anche in futuro.
  • In alcuni casi è difficile stabilire con precisione dove e quando si verificheranno le alluvioni e potresti non essere allertato in tempo.
  • L’acqua può salire improvvisamente, anche di uno o due metri in pochi minuti.
  • Alcuni luoghi si allagano prima di altri. In casa, le aree più pericolose sono le cantine, i piani seminterrati e i piani terra.
  • All’aperto, sono più a rischio i sottopassi, i tratti vicini agli argini e ai ponti, le strade con forte pendenza e in generale tutte le zone più basse rispetto al territorio circostante.
  • La forza dell’acqua può danneggiare anche gli edifici e le infrastrutture (ponti, terrapieni, argini) e quelli più vulnerabili potrebbero cedere o crollare improvvisamente.

Anche tu, con semplici azioni, puoi contribuire a ridurre il rischio alluvione:

  • Rispetta l’ambiente e se vedi rifiuti ingombranti abbandonati, tombini intasati, corsi d’acqua parzialmente ostruiti ecc. segnalalo al Comune.
  • Chiedi al tuo Comune informazioni sul Piano di protezione civile per sapere quali sono le aree alluvionabili, le vie di fuga e le aree sicure della  tua città: se non c’è, pretendi che sia predisposto, così da sapere come comportarti.
  • Individua gli strumenti che il Comune e la Regione utilizzano per diramare l’allerta e tieniti costantemente informato.
  • Assicurati che la scuola o il luogo di lavoro ricevano le allerte e abbiano un piano di emergenza per il rischio alluvione.
  • Se nella tua famiglia ci sono persone che hanno bisogno di particolare assistenza verifica che nel Piano di protezione civile comunale siano previste misure specifiche.
  • Evita di conservare beni di valore in cantina o al piano seminterrato.
  • Assicurati che in caso di necessità sia agevole raggiungere rapidamente i piani più alti del tuo edificio.
  • Tieni in casa copia dei documenti, una cassetta di pronto soccorso, una torcia elettrica, una radio a pile e assicurati che ognuno sappia dove siano.

COSA FARE Durante l'allerta

  • Tieniti informato sulle criticità previste sul territorio e le misure adottate dal tuo Comune.
  • Non dormire nei piani seminterrati ed evita di soggiornarvi.
  • Proteggi con paratie o sacchetti di sabbia i locali che si trovano al piano strada e chiudi le porte di cantine, seminterrati o garage solo se non ti esponi a pericoli.
  • Se ti devi spostare, valuta prima il percorso ed evita le zone allagabili.
  • Valuta bene se mettere al sicuro l’automobile o altri beni: può essere pericoloso.
  • Condividi quello che sai sull’allerta e sui comportamenti corretti.
  • Verifica che la scuola di tuo figlio sia informata dell’allerta in corso e sia pronta ad attivare il piano di emergenza.

COSA FARE Durante l'alluvione

Se sei in un luogo chiuso:

  • Non scendere in cantine, seminterrati o garage per mettere al sicuro i beni: rischi la vita.
  • Non uscire assolutamente per mettere al sicuro l’automobile.
  • Se ti trovi in un locale seminterrato o al piano terra, sali ai piani superiori. Evita l’ascensore: si può bloccare. Aiuta gli anziani e le persone con disabilità che si trovano nell’edificio.
  • Chiudi il gas e disattiva l’impianto elettrico. Non toccare impianti e apparecchi elettrici con mani o piedi bagnati. Non bere acqua dal rubinetto: potrebbe essere contaminata.
  • Limita l’uso del cellulare: tenere libere le linee facilita i soccorsi.
  • Tieniti informato su come evolve la situazione e segui le indicazioni fornite dalle autorità

Se sei all’aperto:

  • Allontanati dalla zona allagata: per la velocità con cui scorre l’acqua, anche pochi centimetri potrebbero farti cadere.
  • Raggiungi rapidamente l’area vicina più elevata evitando di dirigerti verso pendii o scarpate artificiali che potrebbero franare.
  • Fai attenzione a dove cammini: potrebbero esserci voragini, buche, tombini aperti ecc.
  • Evita di utilizzare l’automobile. Anche pochi centimetri d’acqua potrebbero farti perdere il controllo del veicolo o causarne lo spegnimento: rischi di rimanere intrappolato.
  • Evita sottopassi, argini, ponti: sostare o transitare in questi luoghi può essere molto pericoloso.
  • Limita l’uso del cellulare: tenere libere le linee facilita i soccorsi.
  • Tieniti informato su come evolve la situazione e segui le indicazioni fornite dalle autorità.

COSA FARE Dopo l'alluvione

  • Segui le indicazioni delle autorità prima di intraprendere qualsiasi azione, come rientrare in casa, spalare fango, svuotare acqua dalle cantine ecc.
  • Non transitare lungo strade allagate: potrebbero esserci voragini, buche, tombini aperti o cavi elettrici tranciati. Inoltre, l’acqua potrebbe essere inquinata da carburanti o altre sostanze.
  • Fai attenzione anche alle zone dove l’acqua si è ritirata: il fondo stradale potrebbe essere indebolito e cedere.
  • Verifica se puoi riattivare il gas e l’impianto elettrico. Se necessario, chiedi il parere di un tecnico.
  • Prima di utilizzare i sistemi di scarico, informati che le reti fognarie, le fosse biologiche e i pozzi non siano danneggiati.
  • Prima di bere l’acqua dal rubinetto assicurati che ordinanze o avvisi comunali non lo vietino; non mangiare cibi che siano venuti a contatto con l’acqua dell’alluvione: potrebbero essere contaminati.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047