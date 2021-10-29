95047

AERONAUTICA MILITARE: PREVISTI PER LE PROSSIME 24 ORE FENOMENI CHE LOCALMENTE POTRANNO ASSUMERE ANCHE CARATTERE DI ECCEZIONALITA' NELLA SICILIA CENTRORIENTALE

29 ottobre 2021
E' stato emanato pochi minuti il bollettino dell ì Aeronautica Militare per la giornata di domani, 30 ottobre 2021, che prevede un avviso di fenomeni intensi indicando la possibilità di precipitazioni a carattere di eccezionalità.

Di seguito, il bollettino integrale emesso pochi minuti fa per la giornata del  30 OTTOBRE 2021:

IN CONSIDERAZIONE DELLA PRESENZA DELLA PERTURBAZIONE CICLONICA APOLLO, CENTRATA SUL MAR IONIO OCCIDENTALE, PERSISTONO:

- PER LE PROSSIME 24 ORE PRECIPITAZIONI INTENSE ED ABBONDANTI A PREVALENTE CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE SULLA CALABRIA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL SETTORE CENTROMERIDIONALE, NONCHE' SULLA SICILIA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL SETTORE CENTRORIENTALE, CON FENOMENI CHE LOCALMENTE POTRANNO ASSUMERE ANCHE CARATTERE DI ECCEZIONALITA';- PER LE PROSSIME 24 ORE VENTI FORTI DAI QUADRANTI ORIENTALI CON
RAFFICHE FINO A BURRASCA FORTE SULLA CALABRIA CENTROMERIDIONALE E SICILIA CENTRORIENTALE;
MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE;

- PER LE PROSSIME 6/12 ORE STATO DEL MARE FINO A MOLTO AGITATO SULLO
IONIO MERIDIONALE.

