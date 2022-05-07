AERONAUTICA MILITATE: PERSISTONO PRECIPITAZIONI INTENSE, A PREVALENTE CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE , PER LE PROSSIME 36 ORE SU BASILICATA, CALABRIA E SICILIA.

DOMENICA ANCORA INSTABILE SU DIVERSE REGIONI.Il vortice mediterraneo resisterà sull'Italia anche nella giornata di domenica con un minimo tra la Sardegna e la Sicilia non molto lontano da dove si trov...

DOMENICA ANCORA INSTABILE SU DIVERSE REGIONI.

Il vortice mediterraneo resisterà sull'Italia anche nella giornata di domenica con un minimo tra la Sardegna e la Sicilia non molto lontano da dove si trova attualmente. I valori barici tenderanno ad aumentare leggermente ma avrà ancora modo di portare instabilità anche localmente marcata su delle regioni. Bisognerà comunque fare una distinzione tra le zone soggette direttamente all'azione del vortice e quelle che ne subiranno delle conseguenze solo indirette, le prime saranno soprattutto isole Maggiori e Sud Peninsulare, le seconde saranno quelle centro settentrionali. Qui avremo soprattutto una instabilità di tipo convettivo quindi pomeridiana in grado di stimolare rovesci e temporali in particolare sulle zone alpine e l'appennino centrale ma con fenomeni che localmente potranno sbordare fino all'area tirrenica come nel caso del Lazio. Il contesto climatico vedrà ancora valori di temperatura sotto media al Sud mentre altrove si andrà verso la normalità-

BOLLETTINO DELL'AERONAUTICA MILITARE EMESSO ALLE ORE 14.00

PERSISTONO PRECIPITAZIONI INTENSE, A PREVALENTE CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE:

- PER LE PROSSIME 12 ORE SU ABRUZZO, MOLISE E CAMPANIA;

- PER LE PROSSIME 30 ORE SULLA SARDEGNA;

- PER LE PROSSIME 36 ORE SU BASILICATA, CALABRIA E SICILIA.

I

FENOMENI POTRANNO ESSERE ACCOMPAGNATI DA FORTI RAFFICHE DI VENTO E

FREQUENTE ATTIVITA' ELETTRICA.