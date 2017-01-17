Affidati i lavori per il ripristino dell'impianto di pubblica illuminazione zona via G. Verga

A causa del furto dei cavi, installati in cavidotti interrati, che alimentano l'impianto di pubblica amministrazione di via G.Verga la zona è attualmente priva del servizio di pubblica illuminazione è...

A causa del furto dei cavi, installati in cavidotti interrati, che alimentano l'impianto di pubblica amministrazione di via G.Verga la zona è attualmente priva del servizio di pubblica illuminazione è, per particolare configurazione delle vie, ad alto rischio sia per la percorrenza che per eventuali episodi di vandalismo e microcriminalità, il sindaco con decorrenza immediata ha ordinato l’avvio della procedura per l’affidamento, per il ripristino dei cavi per l’alimentazione dell’impianto di pubblica illuminazione della zona di Via G. Verga