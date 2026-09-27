AFFLUSSO RECORD E TANTE AUTORITÀ ALLA SAGRA DEL PISTACCHIO

BRONTE – (27 settembre 2026) - Un fiume di visitatori ha inondato ieri le vie del centro per la prima domenica della 35’ edizione della Sagra del Pistacchio.

Sin dalle prime ore, tra gli stand, un pubblico attento e curioso ha apprezzato la straordinaria maestria di pasticceri e ristoratori locali, capaci di trasformare la celebre gemma verde in autentiche creazioni d’autore.

A rendere omaggio al sovrano della gastronomia locale sono giunte numerose autorità istituzionali e territoriali.

Sabato sera è arrivato il deputato regionale Ismaele La Vardera a sottolineare la valenza della kermesse: «La Sagra del Pistacchio – ha affermato - è la celebrazione di un’eccellenza che caratterizza il territorio e gli conferisce un'identità forte. È un patrimonio che va valorizzato con impegno».

Ieri mattina, invece, è stata la volta dell’assessore regionale al Turismo, Elvira Amata, arrivata a bordo dell’iconica Moto Ape Calesse decorata in stile carretto siciliano — la stessa impiegata dal Sindaco per l'inaugurazione.

Presente anche il sindaco di Cesarò, Katia Ceraldi, con una folta rappresentanza del Comune nebrodeo.

L'assessore, accompagnata dal Primo cittadino, dall’assessore Fabio Meli e dal presidente del Consiglio comunale, Silvia Fallico, si è immersa tra la folla: «La parola d’ordine dev'essere sinergia — ha affermato l’assessore Amata — per mettere insieme ogni risorsa e valorizzare al meglio una terra dalle peculiarità uniche. Il pistacchio di Bronte è un ambasciatore della nostra terra”.

Non solo gastronomia, ma anche tradizione popolare. L’atmosfera si è accesa di entusiasmo, infatti, quando il sindaco Gullotta, con la fascia tricolore, e l’assessore Meli, sono saliti su un carretto tradizionale, cimentandosi persino nella guida.

Gran seguito per le degustazioni e gli spettacoli promossi dal Consorzio di Tutela in piazza Spedalieri, ma anche negli altri stand lungo corso Umberto.

La festa ora concede qualche giorno di riposo, pronta a ripartire venerdì per un fine settimana conclusivo che si preannuncia memorabile.