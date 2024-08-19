AFFONDA BARCA A VELA DAVANTI A PALERMO, SETTE DISPERSI

AGGIORNAMENTO Acausa del maltempo che si è abbattuto nel Palermitano una barca a vela di 56 metri, con 22 persone a bordo, è affondata intorno alle ore 5 nel tratto di mare davanti a Porticello in pro...

AGGIORNAMENTO

Acausa del maltempo che si è abbattuto nel Palermitano una barca a vela di 56 metri, con 22 persone a bordo, è affondata intorno alle ore 5 nel tratto di mare davanti a Porticello in provincia di Palermo.

In 15 sono stati salvati dalle motovedette della guardia costiera e dai vigili del fuoco. Al momento risultano 6 dispersi. Recuperato il corpo di un uomo.

L'imbarcazione aveva a bordo per lo più britannici, ma anche un neozelandese, un cittadino dello Sri Lanka, due anglo francesi e un irlandese, sarebbe affondata a causa di una tromba d'aria che si è abbattuta sulla zona.

I sommozzatori dei vigili del fuoco si sono già immersi per raggiungere lo scafo, a 49 metri di profondità a circa mezzo miglio dalla costa ed hanno salvato un bimbo di un anno che è stato trasportato all'ospedale dei Bambini di Palermo. Carabinieri, 118 e protezione civile stanno accogliendo i superstiti.

Sono in corso le ricerche dei dispersi. Il corpo di uno di essi è stato individuato a fianco dell'imbarcazione e poi recuperato. Si tratterebbe di un uomo. In queste ore si sta cercando di ispezionare lo scafo per cercare gli altri sei dispersi della tragedia.

Intanto tra i passeggeri recuperati una bimba e la mamma si trovano all'ospedale dei Bambini a Palermo. Il padre è stato portato all'ospedale Civico mentre altre 5 persone sono al punto territoriale di emergenza di Bagheria.

L'imbarcazione, che si chiama "Bayesian" e batte bandiera del Regno Unito, si trova a 49 metri di profondità adagiato nel fondale. Dei dispersi l'unico componente dell'equipaggio è il cuoco; oltre a lui mancherebbero all'appello quattro britannici, un canadese e due americani. Le indagini sono condotte dalla Capitaneria di Porto. Nelle prossime ore sarà sentito il comandante, che al momento è molto provato da quanto successo. L'imbarcazione si trovava in rada davanti il porto di Porticello.

BAGHERIA (PA) – Un grave incidente marittimo si è verificato questa mattina, intorno alle ore 05:00, al largo di Porticello, frazione del comune di Santa Flavia.

Un'imbarcazione di circa 56 metri, con a bordo 22 persone, è colata a picco in circostanze ancora da chiarire.

Le operazioni di soccorso, immediatamente avviate, hanno permesso di trarre in salvo 16 persone. Tuttavia, sei persone risultano ancora disperse e le ricerche sono in corso.

L'allarme è stato dato dai sopravvissuti, che hanno lanciato un SOS non appena la situazione a bordo è diventata critica.

Sul luogo del naufragio sono intervenute diverse squadre di soccorso, comprese unità della Guardia Costiera e dei Vigili del Fuoco, supportate da alcune organizzazioni di volontariato giunte su richiesta del Comando della Stazione dei Carabinieri di Bagheria.

Le autorità hanno avviato un'indagine per comprendere le cause dell'affondamento, mentre proseguono senza sosta le operazioni di ricerca per rintracciare i dispersi.