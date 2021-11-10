AGENTE IMMOBILIARE DI MILANO NARCOTIZZA COPPIA E VIOLENTA LA DONNA

Si chiama Omar Confalonieri, 48 anni, l’agente immobiliare, con ufficio in via Montenapoleone a Milano, arrestato per aver narcotizzato una giovane coppia e aver abusato della donna durante un appunta...

Si chiama Omar Confalonieri, 48 anni, l’agente immobiliare, con ufficio in via Montenapoleone a Milano, arrestato per aver narcotizzato una giovane coppia e aver abusato della donna durante un appuntamento per la compravendita di un box ai primi di ottobre.

Stando a quanto ricostruito finora, l’uomo avrebbe tenuto sotto sequestro la famiglia (nella loro casa, dove ha commesso le violenze, c’era pure una bimba di pochi mesi) per 8 ore.

Già condannato nel 2009 a Monza per violenza sessuale, era stato poi riabilitato dal Tribunale dopo aver scontato la pena e aver seguito un percorso rieducativo. Altre due presunte vittime dell’uomo, intanto, hanno già preso contatti con gli inquirenti e potrebbero essercene altre ancora.

Gli stessi inquirenti invitano a contattare i carabinieri eventuali altre donne che, dopo avere incontrato Confalonieri, hanno accusato “uno stato di incoscienza”.

Interrogato stamani dal gip di Milano Stefania Pepe, davanti all'aggiunto Letizia Mannella e al pm Alessia Menegazzo, titolari dell'inchiesta condotta dai carabinieri, ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere di fronte all'accusa.

Stando alle indagini che lo hanno portato di nuovo in carcere, le violenze commesse ai primi di ottobre sono state anche riprese dalle telecamere a circuito chiuso collocate nell'appartamento della famiglia.