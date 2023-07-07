95047

I CENTISTI 2023 PATERNESI

07 luglio 2023 20:50
I CENTISTI 2023 PATERNESI
ALESSANDRO ASERO IIS Francesco Redi - 5°B Informatica
ALICE ZAPPALA'Liceo "F.De Sanctis" - Scienze Umane opzione Economico Sociale - 5 AS
GESSICA SPOTOLiceo "F.De Sanctis" - Scienze Umane opzione Economico Sociale - 5 AS
MARTINA GRAZIA SABINOLICEO SCIENTIFICO "ENRICO FERMI" PT 5C SCIENZE APPLICATE
FRANCESCO CAPPELLALICEO SCIENTIFICO "ENRICO FERMI" PT 5C SCIENZE APPLICATE
SALVATORE SPEDALIERIIPSSAT Alberghiero Rocco Chinnici 5°AEP
GRETA RAPISARDALiceo “F. De Sanctis” – Scienze Umane - 5 AP
MARIA SOFIA ANASTASI LICEO SCIENTIFICO "ENRICO FERMI" 5C
SALVATORE CAPONNETTOISTITUTO ARCHIMEDE 5AMCN - CATANIA
GIADA TOMASELLOLiceo F De Sanctis 5BP Scienze Umane
ARIO MARCO RONSIVALLEI.I.S. "Mario Rapisardi" - 5B
GIULIA AGATA PAGLIARO LICEO SCIENTIFICO "A.RUSSO GIUSTI" 5a
YLENIA MORABITOLiceo F De Sanctis 5BL
ENZA GIUFFRIDALiceo Scientifico Enrico Fermi pt 5C scienze applicate
EMANUELA LICANDRI IPSSAT ALBERGHIERO ROCCO CHINNICI 5AEP
VALERIO CAPRALiceo Scientifico Enrico Fermi 5C
FABRIZIO CONIGLIELLOLiceo Scientifico Enrico Fermi 5C
GIULIA APRILELiceo "F. De Sanctis" - Linguistico- 5BL
FRANCESCO PAPPALARDOF. De Sanctis
SARA PECI IPSSAT Alberghiero Rocco Chinnici 5°AEP
MIRIAM ASEROIstituto alberghiero Rocco Chinnici Paternò 5 AEP
MACOVEI MIHAELAISTITUTO TECNICO ECONOMICO "G. RUSSO" 5° CT
ILARIA MARIA PAGANALiceo Linguistico "F. De Sanctis" 5EL
DEBORAH NICOLOSIVAFM, Istituto Monsignor Savasta, Paternò
ARIANNA CUNSOLOISTITUTO TECNICO "G. RUSSO" 5° CT
ANNA MARIA CHIARA PENNISIISTITUTO TECNICO "G. RUSSO" 5° B TURISMO
ANGELICA PALAZZOISTITUTO TECNICO ECONOMICO "G. RUSSO" 5° BT
MARTINA MESSINAISTITUTO TECNICO ECONOMICO "G. RUSSO" 5° BT
ROSANNA PARATORELiceo Linguistico "F. De Sanctis" 5CL
ROBERTA FRANCESCA CAMUTI Liceo Linguistico "F. De Sanctis" 5DL
LUCIA VINCIULLOLiceo Linguistico "F. De Sanctis" 5DL
FEDERICO PIO CAPONNETTOITIS G.FERRARIS INFORMATICA 5°A
MIRKO LA SPINALiceo Linguistico "F. De Sanctis" 5DL
GIULIA SACCONELiceo Linguistico "F. De Sanctis" 5DL
GIULIA VIRGILLITO Liceo Linguistico "Francesco De Sanctis", 5DL
ROSY FALSONELiceo Classico "Mario Rapisardi" 5A
ANNAMARIA CASTROLiceo Classico "Mario Rapisardi" 5A
CARMEN MIRIAM GIUFFRIDA Liceo Classico "Mario Rapisardi" 5A
SANTO LA MANNALiceo Scientifico Enrico Fermi 5C
ARIANNA CARBONARO Liceo Linguistico "Francesco De Sanctis", 5DL
MARTINA TANZARELLALiceo Classico "Mario Rapisardi 5° B
SARA MARIA CARMENILiceo Artistico "Mario Rapisardi 5° L
ALESSANDRO MARICI IPSSAT "R. Chinnici" 5ªASP
SABRINA SCELFOLiceo Classico "Mario Rapisardi" 5 A
EMILIA VIRGILLITOLiceo Classico "Mario Rapisardi" 5 A
FEDERICA SCUDERILiceo delle Scienze Umane 5BP
ALICE ZAPPALA'Liceo "F.De Sanctis" - Scienze Umane opzione Economico Sociale - 5 AS
GIORGIO SCALISILiceo Classico "Mario Rapisardi" 5B
RICCARDO BERTINOITE G. RUSSO 5°ART
MARIO FUSTO Liceo Scientifico Enrico Fermi 5BT
GAETANO SALVATORE BONANNOITE G. RUSSO 5°ART
CHIARA RAPISARDALiceo Scientifico Enrico Fermi 5 BT
RACHELE MAUGERILiceo Artistico M.M. Lazzaro indirizzo design - CT
ETTORE BONAVENTURAITE G. RUSSO 5°A SIA
VALERIA CHIARENZALiceo Linguistico "Francesco De Sanctis", 5AL
GIORGIA ANTONINA NICOLOSI Liceo Classico "Mario Rapisardi" 5A
FLAVIO FALLICALiceo Scientifico Enrico Fermi 5 BT
ILARIA D'ASEROLiceo Scientifico Enrico Fermi 5 D
NOEMI MUSUMARRA Liceo Linguistico F.De Sanctis 5AL
LUCIA DENISE D'ARRIGOSCUOLA "LOMBRARO RADICE" DIPLOMA IN LINGUISTICO INTERNAZIONALE
VITTORIO SAMMARTINOLiceo Scientifico Enrico Fermi 5 D
GIULIA PREZZAVENTOLiceo Scientifico Enrico Fermi 5 B
GIULIA MAGRILICEO LINGUISTICO F. DE SANCTIS 5AL
ALESSIA CAVALLAROLiceo Scientifico Enrico Fermi 5 D
SALVATORE EMANUELE BONACCORSOE. FERMI Paternò 5° D
LUDOVICA MARIA UCCELLATORELICEO LINGUISTICO STATALE F. DE SANTICS 5AL
