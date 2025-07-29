++ AGGIORNAMENTO ++ A19 bloccata in territorio di Belpasso: uscita obbligatoria a Motta Sant’Anastasia, rientro a Gerbini via SS 192

Catania, 29 luglio 2025 – Grave episodio lungo l’autostrada A19 “Palermo-Catania”, dove un mezzo pesante è andato in fiamme al km 178,800, in territorio di Belpasso (CT), causando il blocco del traffi...

Catania, 29 luglio 2025 – Grave episodio lungo l’autostrada A19 “Palermo-Catania”, dove un mezzo pesante è andato in fiamme al km 178,800, in territorio di Belpasso (CT), causando il blocco del traffico in direzione Palermo.

Per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza, è stata disposta l’uscita obbligatoria allo svincolo di Motta Sant’Anastasia, con rientro allo svincolo di Gerbini. Come percorso alternativo è stata indicata la strada statale 192.

Sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco, le Forze dell’Ordine e le squadre Anas, impegnati nella gestione dell’evento e nel ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.

Gli automobilisti sono invitati a prestare la massima attenzione e a seguire i percorsi alternativi indicati per evitare ulteriori disagi.