AGGIORNAMENTO BOLLETTINO MEDICO RELATIVO DI ALEX ZANARDI: “OPERAZIONE TERMINATA, LE CONDIZIONI RESTANO GRAVISSIME”

In merito alle condizioni cliniche di Alex Zanardi, ricoverato in condizioni gravissime al policlinico Santa Maria alle Scotte a causa di un incidente stradale avvenuto in provincia di Siena, la Direzione Sanitaria dell’Aou Senese informa che l’intervento neurochirurgico e maxillo-facciale a cui è stato sottoposto l’atleta, a causa del grave trauma cranico riportato, è iniziato poco dopo le 19 e si è concluso poco prima delle 22. Il paziente è stato poi trasferito in terapia intensiva, in prognosi riservata. Le sue condizioni di salute sono gravissime.

E’ ricoverato in condizioni gravissime al policlinico Santa Maria alle Scotte Alex Zanardi, pilota automobilistico, paraciclista e conduttore televisivo, rimasto coinvolto in un incidente stradale in provincia di Siena. Zanardi è stato trasportato con l’elisoccorso Pegaso ed è atterrato all’ospedale di Siena alle ore 18. E’ stato subito preso in cura dai professionisti del Pronto Soccorso, valutato in shock room e le sue condizioni sono gravissime per il forte trauma cranico riportato ed è al momento sottoposto ad un delicato intervento di neurochirurgia.

Alex Zanardi è rimasto coinvolto in un incidente stradale in provincia di Siena, durante una delle tappe della staffetta di "Obiettivo tricolore", viaggio che vede tra i partecipanti atleti paralimpici in handbike, bici o carrozzina olimpica. L'incidente è avvenuto lungo la statale 146 nel comune di Pienza. Nell'incidente, secondo le prime informazioni, sarebbe coinvolto un mezzo pesante. Sul posto è intervenuto l'elisoccorso per trasferire Zanardi in ospedale.

Secondo le prime informazioni le condizioni di Zanardi, sarebbero molto gravi con politraumi

A dare l'allarme sono stati gli atleti che con Zanardi stavano partecipando alla staffetta. Sul posto sono intervenuti insieme ai soccorsi, carabinieri, polizia municipale e anche i vigili del fuoco