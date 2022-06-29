AGGIORNAMENTO CENTISTI DI PATERNO' 2022
A cura di Redazione
29 giugno 2022 20:05
MARGHERITA FARANDAISTITUTO TECNICO ECONOMICO "G. RUSSO" 5°B Sez. AFM
LUCIA ALESSIA ALBANAISTITUTO TECNICO ECONOMICO "G. RUSSO" 5°B Sez. AFM
ELIO SALVATORE ASEROISTITUTO TECNICO ECONOMICO "G. RUSSO" 5°B Sez. AFM
CHIARA GIULIA TERESA GANGIISTITUTO TECNICO ECONOMICO "G. RUSSO" 5° Sez. AT
GIULIA PIEMONTE ISTITUTO TECNICO ECONOMICO "G. RUSSO" 5°A Sez. T
FEDERICA RIZZOISTITUTO TECNICO ECONOMICO "G. RUSSO" 5°A Sez. T