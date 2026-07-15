Aggiornamento – Confermato l’incidente sulla SS121: auto e moto coinvolte, lunghe code

Sul posto la Polizia Locale per i rilievi. Traffico rallentato già dalla circonvallazione di Catania

MISTERBIANCO – Un incidente stradale tra un’automobile e una moto sta causando pesanti rallentamenti sulla Strada Statale 121, in direzione Paternò.

Il sinistro si è verificato nel pomeriggio di oggi, 15 luglio 2026, nel tratto che attraversa il territorio di Misterbianco, nei pressi della zona commerciale. Dalle fotografie giunte alla redazione si vede il motociclo fermo vicino allo spartitraffico e una vettura coinvolta nell’incidente.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, che hanno delimitato parte della carreggiata con alcuni coni e stanno effettuando i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Al momento non sono disponibili informazioni ufficiali sulle condizioni delle persone coinvolte. La circolazione procede a velocità molto ridotta, con lunghe code che iniziano già nei pressi della circonvallazione di Catania, all’altezza dell’immissione sulla superstrada 121, e proseguono verso Misterbianco e Paternò.

Agli automobilisti viene raccomandato di procedere con prudenza e di mettere in conto tempi di percorrenza più lunghi.

Notizia in aggiornamento.