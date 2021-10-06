AGGIORNAMENTO COVID PATERNÒ: 68 I POSITIVI IN CITTÀ
Arriva l'aggiornamento del bollettino da parte dell'amministrazione comunale relativi all'andamento del Covid-19 a Paternò, i dati raffrontati ai precedenti, evidenziano un netto miglioramento della situazione epidemiologica a Paternò
Nel consueto bollettino emesso oggi da parte dell'amministrazione comunale, si registra una diminuzione delle persone attualmente positivi rispetto ai giorni scorsi che scende a 68 soggetti attualmente positivi al covid.
Scende pure il dato sul numero delle persone ospedalizzate, i ricoverati nelle strutture ospedaliere che è di 1 soggetto
Migliora pure il dato sulle persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che scende a 182 quindi -17 soggetti in meno rispetto ai dati del precedente bollettino
POSITIVI 68 soggetti
OSPEDALIZZATI 1 soggetto
QUARANTENA 141
Raccomandiamo sempre il rispetto delle regole.
Si comunica che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere allo stato attuale 68 di cui 1 ospedalizzati. I soggetti posti in isolamento domiciliare sono 141. I dati sono in continuo aggiornamento.