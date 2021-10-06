95047

AGGIORNAMENTO COVID PATERNÒ: 68 I POSITIVI IN CITTÀ

Arriva  l'aggiornamento del  bollettino da parte dell'amministrazione comunale relativi all'andamento del Covid-19 a Paternò, i dati raffrontati ai precedenti, evidenziano un netto miglioramento della...

06 ottobre 2021 13:29
Arriva  l'aggiornamento del  bollettino da parte dell'amministrazione comunale relativi all'andamento del Covid-19 a Paternò, i dati raffrontati ai precedenti, evidenziano un netto miglioramento della situazione epidemiologica a Paternò

Nel consueto bollettino emesso oggi da parte dell'amministrazione comunale, si registra una diminuzione  delle persone attualmente positivi rispetto ai giorni scorsi che scende a 68 soggetti attualmente positivi al covid.

Scende pure il dato sul  numero delle persone ospedalizzate, i ricoverati nelle strutture ospedaliere che è di 1 soggetto

Migliora pure il dato sulle  persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che scende a 182 quindi -17 soggetti in meno rispetto ai dati del precedente bollettino

POSITIVI 68 soggetti    
OSPEDALIZZATI 1 soggetto 
QUARANTENA 141 

Raccomandiamo sempre il rispetto delle regole.

AGGIORNAMENTO #CORONAVIRUS 06/10/2021 ORE 12:55

Si comunica che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere allo stato attuale 68 di cui 1 ospedalizzati. I soggetti posti in isolamento domiciliare sono 141. I dati sono in continuo aggiornamento.

