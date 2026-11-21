AGGIORNAMENTO – Drone su Sigonella, sarebbe di un privato: sorvolati gli alloggi dei militari Usa
Nuovi dettagli sull'allarme di ieri sera. Il drone sarebbe di uso civile e non avrebbe raggiunto la pista. Nessun aereo dirottato.
SIGONELLA – Emergono nuovi particolari sul sorvolo non autorizzato di un drone che ieri sera, venerdì 20 novembre, ha fatto scattare l'allarme nella base militare di Sigonella, nel Catanese, provocando la sospensione temporanea delle attività dello scalo.
Secondo quanto confermato da fonti dell'Aeronautica Militare, il dispositivo, individuato alle 17.57 dai sistemi di sorveglianza, sarebbe con ogni probabilità un piccolo drone privato a uso civile.
Il velivolo avrebbe sorvolato alcuni alloggi del personale militare statunitense, senza però raggiungere l'area della pista.
L'allarme ha comportato l'attivazione delle procedure di sicurezza e la chiusura temporanea dello scalo per alcune ore. Durante la sospensione delle operazioni, nessun aereo è stato dirottato verso altri aeroporti. I velivoli in attesa di atterraggio sarebbero rimasti in volo fino al ripristino delle attività.
Sull'episodio stanno indagando i carabinieri del nucleo di Polizia Militare di Sigonella, impegnati a individuare il responsabile del sorvolo.
Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori ci sono un gesto imprudente o un errore da parte di un pilota poco esperto. Al momento non risultano accertate le cause dell'accaduto.