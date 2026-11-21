AGGIORNAMENTO – Drone su Sigonella, sarebbe di un privato: sorvolati gli alloggi dei militari Usa

Nuovi dettagli sull'allarme di ieri sera. Il drone sarebbe di uso civile e non avrebbe raggiunto la pista. Nessun aereo dirottato.

A cura di Redazione 21 novembre 2026 19:46

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