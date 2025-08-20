AGGIORNAMENTO – ENNA, PROSEGUONO DA OLTRE 12 ORE LE RICERCHE DEL DISPERSO SUL CRISA

AGGIORNAMENTO ENNA, RICERCHE DISPERSO SUL CRISA: TROVATO IL CORPO SENZA VITA DELL’UOMO, OPERAZIONI DI RECUPERO IN CORSOSi sono concluse a Leonforte, in provincia di Enna, le ricerche dell’uomo dispers...

AGGIORNAMENTO

ENNA, RICERCHE DISPERSO SUL CRISA: TROVATO IL CORPO SENZA VITA DELL’UOMO, OPERAZIONI DI RECUPERO IN CORSO

Si sono concluse a Leonforte, in provincia di Enna, le ricerche dell’uomo disperso da ieri sera nel torrente Crisa: i vigili del fuoco hanno rinvenuto il corpo purtroppo senza vita dell’uomo, in corso le operazioni di recupero.

Leonforte (Enna), 19 agosto 2025 – Proseguono da oltre dodici ore, senza interruzione, le ricerche dell’uomo disperso nel torrente Crisa a Leonforte. I Vigili del Fuoco sono impegnati con due squadre a terra, soccorritori fluviali e unità cinofile, mentre il livello dell’acqua si è progressivamente abbassato nelle ultime ore.

L’allarme era scattato ieri sera, intorno alle 18:40, quando due autovetture sono state travolte e trascinate via dall’ondata di piena che ha interessato il corso d’acqua a seguito del maltempo. I mezzi sono stati individuati e due persone tratte in salvo dalle squadre di soccorso.

Un terzo uomo, che secondo alcune testimonianze si trovava a bordo di uno dei veicoli, risulta invece disperso. Le operazioni di ricerca, coordinate dai Vigili del Fuoco, vedono impiegati anche il nucleo elicotteri di Catania e diverse unità operative.

La situazione resta in evoluzione e i soccorritori stanno lavorando senza sosta per rintracciare la persona scomparsa.