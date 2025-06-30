AGGIORNAMENTO INCENDI NEL CATANESE: VASTO ROGO TRA CATANIA E MISTERBIANCO, IN AZIONE ELICOTTERO ANTINCENDIO

Catania, 30 giugno 2025 – Un nuovo vasto incendio è divampato oggi nel primo pomeriggio al confine tra i comuni di Catania e Misterbianco, nella zona conosciuta come la “colinetta”. Le fiamme stanno d...

Catania, 30 giugno 2025 – Un nuovo vasto incendio è divampato oggi nel primo pomeriggio al confine tra i comuni di Catania e Misterbianco, nella zona conosciuta come la “colinetta”. Le fiamme stanno divorando sterpaglie e rovi e si stanno rapidamente estendendo, favorite dalle temperature elevate e dal vento secco.

Vista l’ampiezza del rogo, è intervenuto un elicottero antincendio IMYAL, che sta effettuando ripetuti lanci d’acqua per cercare di domare le fiamme. Una densa colonna di fumo è visibile anche a grande distanza, creando disagi alla circolazione e allarmando i residenti della zona.

Ma non è l’unico fronte attivo oggi in provincia: un altro incendio di sterpaglie e rovi è in corso tra Misterbianco e San Giovanni Galermo, nella fascia pedemontana del Catanese. Anche in questo caso, le alte temperature e il vento stanno aggravando la situazione, contribuendo alla rapida espansione del fuoco.

Il rogo si trova in prossimità di abitazioni e piccole aziende agricole, aumentando la preoccupazione tra gli abitanti. Sul posto sono impegnate numerose squadre dei Vigili del Fuoco, che stanno cercando di arginare le fiamme e di impedire che raggiungano le strutture.

L’intensa colonna di fumo grigio, ben visibile da diversi chilometri, ha già creato problemi alla viabilità locale. Al momento non si segnalano feriti, ma le autorità invitano i cittadini a non avvicinarsi alle aree interessate e a tenere chiuse le finestre per limitare i rischi derivanti dall’inalazione del fumo.

Gli interventi sono tuttora in corso e la situazione è in costante aggiornamento. Le operazioni potrebbero proseguire fino al tramonto, con l’impiego di mezzi aerei e di terra per contenere l’emergenza.