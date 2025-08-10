AGGIORNAMENTO. INCENDIO A PIANO TAVOLA (MOTTA SANT’ANASTASIA): CAPANNONE E MEZZI GRAVEMENTE DANNEGGIATI DAL FUOCO

AGGIORNAMENTOPiano Tavola (Motta Sant’Anastasia, CT) – Si aggrava il bilancio dell’incendio divampato oggi, domenica 10 agosto 2025, poco dopo le 13:30 nei pressi della superstrada 121. Le fiamme si s...

Piano Tavola (Motta Sant’Anastasia, CT) – Si aggrava il bilancio dell’incendio divampato oggi, domenica 10 agosto 2025, poco dopo le 13:30 nei pressi della superstrada 121. Le fiamme si sono sviluppate in via Carducci, nella frazione di Piano Tavola, e secondo le prime ricostruzioni sarebbero partite dall’esterno, per poi propagarsi rapidamente verso l’interno di un capannone.

Il rogo ha provocato danni ingenti alla struttura e ha distrutto alcune autovetture presenti nell’area. Una densa colonna di fumo nero è stata visibile a chilometri di distanza, mentre il traffico sulla vicina arteria stradale ha subito rallentamenti.

Ad operare sul posto i Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò, impegnati nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza. Difficoltà anche per gli automobilisti in transito sulla SS 121, dove il fumo ha notevolmente ridotto la visibilità, rendendo necessaria la massima prudenza.

Le cause precise dell’incendio sono ancora in fase di accertamento, ma non si esclude alcuna ipotesi.

