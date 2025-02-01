AGGIORNAMENTOUn tragico incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi sulla Strada Statale 284, nel tratto compreso tra Santa Maria di Licodia e il bivio di Scalilli. A perdere la vita Antonino Mil...

AGGIORNAMENTO

Un tragico incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi sulla Strada Statale 284, nel tratto compreso tra Santa Maria di Licodia e il bivio di Scalilli. A perdere la vita Antonino Milazzo di 43 anni, residente ad Adrano, che viaggiava a bordo di un T-Max. Secondo le prime ricostruzioni, il motociclista avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo contro il guardrail prima di rovinare al suolo.

AGGIORNAMENTO INCIDENTE A SCALILLI: MUORE CENTAURO 43ENNE DI ADRANO

L’ipotesi più accreditata al momento è quella di un incidente autonomo. Purtroppo, nonostante il tempestivo intervento dei sanitari dell’ambulanza medicalizzata proveniente da Adrano, per l’uomo non c’è stato nulla da fare: il personale medico ha potuto solo constatarne il decesso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti la Polizia Municipale di Paternò, che ha effettuato i rilievi, e i Carabinieri della compagnia di Paternò, i quali hanno provveduto a bloccare il traffico all’altezza degli svincoli di Santa Maria di Licodia e Scalilli per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza della strada.

Il tratto in cui si è verificato il sinistro è purtroppo noto per essere stato teatro di altri incidenti gravi, alcuni dei quali mortali. La salma dell’uomo è stata trasferita all’obitorio del Policlinico di Catania su disposizione del Pubblico Ministero di turno, rimanendo a disposizione dell’autorità giudiziaria per eventuali accertamenti.

La superstrada mentre scriviamo è ancora chiusa. L’incidente solleva ancora una volta la questione della sicurezza su questo tratto di strada, spingendo a riflettere su possibili interventi per ridurre il rischio di nuove tragedie.

Paternò, 1 febbraio 2025 - Nel pomeriggio di oggi si è verificato un grave incidente sulla Strada Statale 284, in contrada Scalilli, nel territorio di Paternò.

Al momento le informazioni disponibili sono ancora frammentarie, ma sembra che sia coinvolta un mezzo a due ruote Sul posto sono giunti i soccorsi, ma non si hanno ancora notizie certe sulla gravità delle lesioni riportate dalle persone coinvolte.

A causa dell'incidente, il traffico sulla SS 284 risulta completamente bloccato in entrambi i sensi di marcia, causando notevoli disagi alla circolazione. Le autorità stanno lavorando per gestire la situazione e ripristinare la viabilità nel minor tempo possibile.

Si invita alla massima prudenza e, ove possibile, a percorsi alternativi per evitare lunghe attese. Seguiranno aggiornamenti appena saranno disponibili ulteriori dettagli sulle dinamiche dell'incidente e sulle condizioni dei feriti.