Nell'incidente che si è verificato oggi, 20 Novembre 2021, intorno alle ore 13.30 sulla superstrada ss121 nei pressi del Ponte Graci in direzione Paternò, sono rimasti coinvolti una moto di grossa cilindrata ed un autovettura.

A rimanere gravemente feriti sono stati i due giovani che viaggiavano sulla moto, i due ventenni sono stati trasferiti all'ospedale per le cure del caso.

Non si conoscono al momento le prognosi.

Sul posto sono intervenuti tre ambulanze, la Polizia Municipale ed i Carabinieri per i dovuti rilievi, stabilire l'esatta dinamica e la gestione del traffico che è andato il tilt.

Al momento (ore 14.20) la superstrada è stata chiusa al traffico veicolare con uscita obbligatoria nello svincolo Motta Sant’Anastasia in direzione Paternò per permettere i rilievi in sicurezza.

AGGIORNAMENTO. INCIDENTE SULLA SS121, USCITA OBBLIGATORIA A MOTTA SANT'ANASTASIA

Incidente pochi minuti fa sulla ss121.

Il sinistro che ha coinvolto secondo le primissime informazioni piu mezzi tra cui una moto si è verificato nei pressi dello svincolo Misterbianco/Motta Sant'Anastasia in direzione Paternò.

Sul posto stanno operando i soccorsi.

Non note né la dinamica né le condizioni dei feriti.

Il traffico è congestionato con lunghe code che iniziano dalla via Comunità Economica Europea.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO