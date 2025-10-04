AGGIORNAMENTO. Paternò, 90enne investito: trasportato d’urgenza in elicottero al Cannizzaro in codice rosso

AGGIORNAMENTO – L’uomo di 90 anni investito a Paternò è stato soccorso e trasportato in elisoccorso nella zona mercato, nei pressi del campo sportivo. Ha riportato gravi ferite agli arti superiori e i...

AGGIORNAMENTO – L’uomo di 90 anni investito a Paternò è stato soccorso e trasportato in elisoccorso nella zona mercato, nei pressi del campo sportivo. Ha riportato gravi ferite agli arti superiori e inferiori. Dopo le prime cure sul posto, è stato trasferito in codice rosso all’ospedale Cannizzaro di Catania.

Sul posto stanno operando la Polizia Municipale per i rilievi e una pattuglia dei Carabinieri di Nicolosi per la gestione del traffico. Il conducente del mezzo coinvolto è apparso molto scosso. La strada, attualmente chiusa al traffico, sta causando forti rallentamenti alla circolazione.

Paternò, 4 ottobre 2025 – Attimi di paura questa mattina, intorno alle ore 9.40, al Corso Italia, dove si è verificato un gravissimo incidente stradale.

Secondo le prime ricostruzioni, ancora in fase di accertamento, un uomo di 90 anni è stato travolto dalle ruote del rimorchio di un camion. La dinamica dell’incidente resta tuttora poco chiara: sono in corso indagini per ricostruire con esattezza l’accaduto.

L’impatto è stato violentissimo e le condizioni dell’anziano sono apparse subito molto gravi.

Sul posto sono intervenute tempestivamente ambulanze del 118 che hanno prestato le prime cure al malcapitato . Dalle primissime informazioni trapelate, il pedone avrebbe riportato ferite di particolare gravità soprattutto negli arti inferiori, vistala gravità delle ferite riportate i sanitari hanno richiesto l'intervento dell' elissocoso che è partito da Catania e sta atterrando allo stadio.

La strada al momento è chiusa in entrambi sensi di marcia, al momento che scriviamo non sono presenti forze dell'ordine.

Ulteriori aggiornamenti sono attesi nelle prossime ore, quando si avranno maggiori dettagli sulle condizioni dell’anziano e sulla dinamica dell’accaduto.