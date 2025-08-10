AGGIORNAMENTO – SCONTRO FRONTALE TRA AUTO E MINIVAN SULLA STATALE 514 A LICODIA EUBEA: MUORE BIMBA, GENITORI GRAVI

AGGIORNAMENTO Secondo i primi riscontri, si tratta di uno scontro frontale: da un lato un’auto, dall’altro un minivan. A bordo dell’auto viaggiava una famiglia; i genitori sono in gravi condizioni, me...

AGGIORNAMENTO

Secondo i primi riscontri, si tratta di uno scontro frontale: da un lato un’auto, dall’altro un minivan. A bordo dell’auto viaggiava una famiglia; i genitori sono in gravi condizioni, mentre la loro bimba è deceduta. Le generalità non sono ancora state rese note.

A causa di un grave incidente, il traffico è attualmente bloccato lungo la statale 514 “di Chiaramonte” nel territorio di Licodia Eubea (CT).

Nel sinistro, la cui dinamica è ancora in corso di accertamento, sono rimaste coinvolte due autovetture e una persona ha perso la vita; non si conoscono al momento le generalità della vittima.

Sul posto sono presenti il personale Anas, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine, impegnati nella gestione dell’emergenza e nelle operazioni per consentire la riapertura in sicurezza della statale nel più breve tempo possibile.