🚧 AGGIORNAMENTO – SS121, incidente con un furgone: lunghe code anche sulla 284 per i lavori

Continuano i disagi per chi sta percorrendo o deve immettersi lungo la Strada Statale 121 e la SS284, dove nel tardo pomeriggio si registrano ancora lunghe code e forti rallentamenti.

Sulla SS121, in direzione Paternò, il traffico risulta particolarmente rallentato a causa dei lavori in corso nei pressi dello svincolo di Piano Tavola. Proprio nel tratto interessato dal cantiere si sarebbe verificato anche un incidente che ha coinvolto un furgone.

Secondo le prime informazioni raccolte, il mezzo avrebbe tamponato un veicolo che lo precedeva.

Fortunatamente non si registrerebbero feriti o gravi conseguenze per le persone coinvolte, ma l’incidente sta causando ulteriori disagi alla viabilità con traffico quasi fermo e tempi di percorrenza notevolmente aumentati.

Sul posto sono presenti anche squadre Anas impegnate nella gestione della circolazione e della sicurezza stradale.

Situazione complicata anche sulla SS284, in direzione Adrano, dove si registrano lunghe code già a partire dallo svincolo di Paternò. In questo caso i rallentamenti sarebbero legati ai lavori in corso lungo l’arteria.

Si raccomanda prudenza alla guida e, ove possibile, di valutare percorsi alternativi.