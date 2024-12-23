AGGIORNAMENTO. TANGENZIALE DI CATANIA: SCONTRO TRA FURGONE E AUTOCISTERNA CON BENZINA, UN MORTO E DUE FERITI

I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania sono intervenuti nel pomeriggio di oggi, 23 dicembre, sulla Tangenziale di Catania, nei pressi della zona Industriale sud, a causa di un grave inc...

I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania sono intervenuti nel pomeriggio di oggi, 23 dicembre, sulla Tangenziale di Catania, nei pressi della zona Industriale sud, a causa di un grave incidente stradale che ha coinvolto un furgone e una autocisterna che trasportava benzina.

Sul posto sono giunte tempestivamente le squadre dei Vigili del Fuoco provenienti dalla Sede Centrale, dal Distaccamento Nord e dal nucleo NBCR (Nucleare, Biologico, Chimico e Radiologico), con l'obiettivo di verificare eventuali sversamenti di carburante e prevenire ulteriori rischi. I soccorritori hanno provveduto prima di tutto a salvaguardare le persone coinvolte, mettendo in sicurezza l'area dell'incidente e i veicoli coinvolti.

I veicoli coinvolti nell'incidente avevano a bordo tre persone in totale: purtroppo, una delle persone è deceduta sul posto, mentre le altre due sono state prontamente assistite e trasportate dal personale sanitario del Servizio 118. Le loro condizioni non sono state al momento rese note.

Sul luogo dell'incidente è intervenuta anche la Polizia Stradale, che ha avviato gli accertamenti necessari per determinare la dinamica del sinistro.

A causa dell'incidente, la Tangenziale di Catania è attualmente chiusa al traffico, con disagi per la circolazione in entrambe le direzioni. Le autorità stanno lavorando per ripristinare la viabilità, mentre gli accertamenti continuano per chiarire le cause dell'incidente.

Questo tragico sinistro segna una giornata drammatica per la città di Catania e le autorità stanno seguendo da vicino le operazioni di soccorso e recupero.

